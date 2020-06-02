Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 41,9'unda semptom görülmediği kaydedildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 286 artarak 185 bin 374'e, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 624'e çıktı.

Şehirde toplam 88 bin 269 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

11 milyondan fazla test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 100 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.