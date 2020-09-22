Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 215 artarak, 1 milyon 115 bin 810'a yükseldi.

Yetkililer ayrıca son 24 saatte 160 kişinin öldüğünü açıklayarak toplam nüfusu yaklaşık 144 milyon olan ülkede resmi ölü sayısını 19 bin 649 olduğunu duyurdu.