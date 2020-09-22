Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da temmuz ayından bu yana en yüksek vaka sayısı
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 215 yeni koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakam 18 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 215 artarak, 1 milyon 115 bin 810'a yükseldi.
Yetkililer ayrıca son 24 saatte 160 kişinin öldüğünü açıklayarak toplam nüfusu yaklaşık 144 milyon olan ülkede resmi ölü sayısını 19 bin 649 olduğunu duyurdu.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı rekorSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:37
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