Ardımızda bıraktığımız her dakikada bir şey olabiliyor. Söz konusu 2020 yılı ise dakikalar değil saniyeler önemli hale geldi. Zira 2020’nin hayatımızı değiştiren bir yıl olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Savaşlar, doğal afetler, krizler ve en önemlisi de yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19)… Tahminlerin ötesinde olaylar yaşanıyor. Salgının yayılmasını kontrol altına alabilmek için eğitim ve iş dünyasının dünya genelinde çoğunlukla çevrim içi ortama taşındığını hatırlatalım. Sanat faaliyetleri de yine internet üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Yani internette daha çok vakit geçirir olduk.

Peki bu yıl internette 1 dakika içinde neler oldu?

Visual Capitalist bir makalesinde bu sorunun yanıtını araştırdı.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

İnternette geçen 1 dakikada kullanıcılar YouTube’a 500 saatlik video yüklüyor mesela. WhatsApp’ta 42 milyona yakın mesaj paylaşılıyor. Instagram’da yüklenen “story” yani hikaye sayısı 347 bin 222. Twitter’a 319 yeni kullanıcı katılıyor. Facebook’ta 147 bin fotoğraf yüklemesi olurken, 2 bin 704 TikTok kurulumu yapılıyor.

Bu yıl internette geçen 1 dakika içinde ayrıca popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, kitaplığına 28 yeni parça ekliyor. Uzaktan eğitim ve iş toplantılarında birçok kişinin tercih ettiği Zoom uygulamasındaki toplantılara 208 bin 333 kişi katılıyor. Microsoft Teams için 52 bini aşkın kullanıcı bağlantısı söz konusu. LinkedIn’de 70 bine yakın iş başvurusu olurken, Amazon o esnada 6 bin 659 paket sevkiyatı yapıyor.