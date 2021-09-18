Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da seçim: 3 adayın adı, soyadı ve dış görünüşleri aynı
[Fotoğraf: AP]
Rusya'da Duma için seçim maratonunun sona ermesine saatler kala, adaylar son kozlarını oynuyor. Ancak St. Petersburg'daki oy pusulasındaki 3 adayın da adı ve soyadı aynı.
Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma seçimi için oy kullanıyor. Ancak St. Petersburg'daki bazı seçmenlerin, diğerlerinden daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yarışa giren adaylardan üçünün ad ve soyadları aynı.
Boris Vishnevsky, St Petersburg'un tanınmış muhalif adaylarından biri ancak kendisi ile aynı ismi taşıyan iki aday daha var. Üstelik, her 3 aday da dış görünüş olarak birbirine benziyor.
[Fotoğraf: AFP]
Halkın arasına inen Vishnevsky, bu karışıklığı gidermek için son kozlarını oynuyor.
Vishnevsky, "İsim ve soy isimleri kasıtlı olarak değiştirdiler. İki sahre Vishnevsky'yi yetkililer organize etti. Gerçek olan benim". dedi.
Etiketler: Rusya
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