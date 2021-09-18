ABD, İngiltere ve Avustralya "AUKUS" isimli güvenlik ortaklığı anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, bölgede tansiyonu yükseltti.

Uzmanlar, Hint - Pasifik bölgesindeki güç mücadelesinin ilerleyen dönemde daha da artacağı görüşünde.

Dış Politika Uzmanı Bora Bayraktar, "Bundan sonraki 10 yılda Hindistan'ı da içine alan bölgede bir gerilim yaşanacak. Esas güç mücadelesi burada olacak." açıklamasını yaptı.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Enes Bayraklı, "Bölgede kurulan geniş bir pakt ile Çin'in greçek manada dengelenmeye çalışıldığı bir döneme giriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fransa büyükelçisini geri çağırdı

AUKUS'a karşı Fransa'nın tepkisi sürüyor. Çünkü Fransa, Avustralya ile 2016'da denizaltı anlaşması imzalamış ancak AUKUS ile bu anlaşma iptal oldu.

Fransa Canberra büyükelçisini geri çağırırken, Avustralya’dan "kararı üzüntüyle karşılıyoruz." açıklaması geldi.

Büyükelçi ise anlaşmayı "çok büyük bir hata" diye niteledi.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi "AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle" suçladı.

"Macron hem ekonomik hem de prestij açısından zorlanacak"

Fransa ve Avrupa Birliği ile yeni anlaşmaya taraf olan üç ülke arasındaki ilişkiler, bu adımdan büyük oranda etkilenecek.

Bora Bayraktar, "Macron'a çok büyük bir darbedir bu. Hem ekonomik açıdan hem de prestij açısından Macron'u zorlayacaktır." dedi.

Enes Bayraklı, "Avrupa Birliği'nin de gün geçtikçe etkisizleştiği bir döneme gidiyoruz. AB'nin bu olaylardan haberi yok, bilgilendirmemişler, Fransızların da haberi yok." diye konuştu.

AUKUS anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.