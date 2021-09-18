Tarihi yolculuğu gerçekleştiren SpaceX Crew Dragon isimli uzay aracının atmosfere yeniden girmek amacıyla irtifa azaltmak ve kapsülün yörüngesini hedeflenen iniş alanıyla hizalamak için cuma günü iki roketi yaktığı belirtildi.

Kapsülün denize paraşütle inişi, ABD'nin “doğu yakası zaman diliminde” akşam saat 07.00'da bekleniyor.

SpaceX'in astronot olmayan yolcuları uzay seyahatine başlıyor

ABD'nin Tesla şirketine ait SpaceX özel roket firması, çarşamba günü tarihi bir adıma imza atarak sivil yolcularla gerçekleştirilen ilk uzay seyahatini başlatmıştı.

[SpaceX, uzay aracını Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi`nden fırlatmıştı.Fotoğraf: Reuters]

SpaceX, uzay aracını Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı. Yolculuğun kontrolü ise şirketin Los Angeles'teki merkezinden yönetilmişti.

SpaceX bu uzay yolculuğu için, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek için kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülü kullandı.

Yolculuğun başlamasından sadece 3 saat sonra kapsül 585 kilometrelik bir irtifaya ulaşarak UUİ'den de yüksek bir noktaya gelmişti. Bu, NASA'nın 1972'deki Apollo ay programından bu yana insanoğlunun ulaştığı dünyadan en uzak nokta oldu.

Üç ekip arkadaşıyla beraber uzay seyahatini gerçekleştiren ABD'li milyarder işadamı Jared Isaacman, yolculuğun tüm masraflarını üstlenmişti.

[ABD'li milyarder işadamı Jared Isaacman, ekibin kaptanı görevini üstlenmişti. Fotoğraf: Reuters]

Yolculuğun maliyeti resmi olarak açıklanmadı. Ancak Time Dergisi, uzay yolculuğunun 200 milyon dolara mal olduğunu iddia etmişti.

Isaacman’ın ekip arkadaşları bir sağlık çalışanı, bir eğitimci ve bir veri analistinden oluşuyor. Yolculuk kanser hastalığına farkındalığı artırmak ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne bağışları yükseltmek amacıyla da kullanılacak. Yolcular uzay seyahati ile başkalarına ilham vermeyi ve çocukların kanser ilacı için para toplamayı umuyor.