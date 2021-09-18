Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu gelecek hafta New York'ta toplanıyor.

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri de "Kıbrıs" meselesi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de, dünya liderlerine ve kamuoyuna mesajlarını bir kez daha New York'tan iletecek.

"Türkiye ile bağlarımızın kopartılacağı bir sürece girmemiz mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Kurul'da gündeme getireceği başlıkları New York'a hareketinden önce dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. 1963'lerden bu yana kendi kendini yöneten, kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip Kıbrıs Türk halkı artık bu saatten sonra federal temelde ve dolayısıyla çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve bizim Türkiye ile bağlarımızın kopartılacağı bir sürece girmemiz asla mümkün değil, söz konu bile değil." dedi.

"Üçlü görüşme için henüz resmi davet gelmedi"

Ersin Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile olası bir üçlü görüşme için ise henüz resim davet gelmediğini dile getirdi.