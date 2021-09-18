Eski Başkan Trump’ın sert göçmen politikalarını eleştiren Biden yönetimi, güney sınırında bulunan binlerce Haitili düzensiz göçmeni uçaklarla ülkelerine iade etmeye hazırlanıyor.

Associated Press Haber Ajansı'na konuşan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan ancak açıklama yapma yetkisinin olmadığı için adının gizli tutulmasını isteyen ABD'li bir yetkili, uçuşların pazar günü itibarıyla başlayabileceğini, detayların tam olarak netleşmediğini ancak günlük 5 ile 8 uçuşun olabileceğini söyledi.

Yetkili, göçmenlerin bulunduğu bölgeye en yakın kent San Antonio'nun uçuşların kalkış noktalarından birinin olabileceğini kaydetti.

Yine kimliğinin gizli tutulması kaydıyla ajansla konuşan bir diğer ABD'li yetkili, günde en fazla 2 uçuşun olacağını ve uçaklara alınacak düzensiz göçmenlerin COVID-19 testlerine tabi tutulacağını belirtti.

Cuma günü yaşanan kaostan sonra ABD, Texas'ın Del Rio bölgesindeki tek sınır kapısında hem otomobil hem de yaya geçişlerini iki yönlü olarak askıya almıştı.

Geçtiğimiz günlerde çoğu Haitili çok sayıda düzensiz göçmen, Rio Grande Nehri'ni yürüyerek geçmek suretiyle ABD'ye giriş yapmıştı. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler, 35 bin nüfuslu Del Rio'da bir köprünün altında çadırlar kurarak ya da geçici barınaklar yaparak kamp kurdu.

[Fotoğraf:AP]

Val Verde Bölgesi Şerifi Frank Joe Martinez, kamptaki göçmen sayısının 13 bin 700 civarında olduğunu, Meksika'da otobüslerle sınır bölgesine ulaşmaya çalışan çok sayıda Haitilinin de olduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

Haitililerin yıllarca Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçmen olarak geçiş yapmasına rağmen son dönemde Haiti'de artan yoksulluk, afetler ve siyasi belirsizlik, ülkeden göç eğilimini iyice artırdı.

Biden yönetimi, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında mart ayında aldığı kararlar sonucunda ülkeye varan düzensiz göçmenlerin sığınma hakkının engellenmesi ve onların yurt dışı edilmeleri mümkün oldu. Yasa, refakatsız çocukları bu uygulamalardan mustesna tutmuştu.