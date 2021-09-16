Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde temaslarda bulunacak.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yapılacağı kentteki görüşmeleri öncesi TRT Haber' e açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 5+BM Gayriresmi Kıbrıs Zirvesi'nde, egemen eşit iki devlete dayalı yeni çözüm vizyonunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini hatırlattı.

"Türkiye ile bağları koparacak bir sürece girmeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz Kıbrıs'ta artık egemen eşitliği savunuyoruz. Onun içindir ki, Kıbrıs'ta artık üniter bir devlet veya federal bir model yani bizleri üniter bir devlete götürecek Avrupa Birliği (AB) içerisinde Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştıracak ve bunun Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile bağlarını koparacak bir sürece asla girmeyiz, girmemeliyiz. Çünkü dediğim gibi Türkiye ile yürütülen müşterek bir dava vardır." dedi.

Tatar, iki devletin yan yana yaşamasının en doğrusu olduğunu New York’ta tüm muhataplara anlatacaklarını ifade etti.

"Kıbrıs Türkleri 1974 öncesine dönmek istemiyor"

Rum tarafının adada 1974 öncesi koşullara dönmeye çalıştığını, ancak buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Tatar, "Kıbrıs Türkleri asla ve kata 1974 öncesine dönmek istememektedir. Dolayısıyla bugün artık kendi devletimize sahip çıkmamız, bu devletin egemen olması ve ona göre bu coğrafyada varlığını sürdürmemiz en doğrusudur." şeklinde konuştu.

Gayriresmi üçlü görüşme de olacak

KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Tatar, Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Guterres ile gayriresmi üçlü görüşme de yapacak.