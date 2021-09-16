Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Kuzey Kore füze denemesini bu kez trenden yaptı
Kuzey Kore balistik füze denemesinde ilginç bir yönteme başvurdu. Trenden balistik füze fırlatan Kuzey Kore, deneme anlarının görüntüsünü paylaştı.
Kuzey Kore, son füze denemesinde farklı bir yönteme başvurdu ve trenden balistik füze fırlattı.
Füzenin fırlatılış görüntülerini de paylaşan Kuzey Kore, 800 kilometre uzaktaki bir deniz hedefinin isabetli bir şekilde vuruldunuu duyurdu.
Dün de 2 füze fırlattılar
Kuzey Kore'nin dün ülkenin doğu kıyılarından iki füze fırlattığı açıklanmıştı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıklamıştı.
Füze denemelerinin ABD ve Güney Koreli diplomatların Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirvenin hemen ardından yapılması dikkat çekti.
Etiketler: Kuzey Kore
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