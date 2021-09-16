Kazakistan, sosyal medya şirketlerine ilişkin yasa tasarısını görüşüyor. Tasarının kabul edilmesi halinde sosyal medya ağları ve mesajlaşma şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Parlamento'da, Çocuk Haklarının Korunmasına ilişkin mevzuat değişikliklerini öngören yasa tasarısı onaylandı.

Söz konusu yasa, siber zorbalığa karşı önlemler kapsamında hazırlandı.

Temsilcilik açmayan platformanlara erişim kısıtlaması gelecek

Yeni yasaya göre, ülkede temsilcilik açmayan veya resmi devlet kaydı yaptırmayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağlarının erişimine kısıtlama getirilecek.

Temsilcilik açma ve resmi kayıt yaptırmak için altı ay süre verilecek.

Bunun yanı sıra şirket temsilciliği görevini yabancı uyruklular yürütemeyecek. Ayrıca sosyal medya temsilcilikleri, 24 saat içinde belirli içerikleri kaldırma veya kısıtlama kararlarına uymak zorunda olacak.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, yıl başından bu yana toplamda 140 bin siber zorbalık vakası tespit ettiklerini açıkladı.