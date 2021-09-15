Dört 'amatör astronot', uzay turizmi için yörüngeye çıkıyor.

Ünlü milyarderler Richard Branson ve Jeff Bezos'un şirketlerinin uzay seyahatlerinin ardından Elon Musk'ın şirketi Spacex de uzay turizmine başlıyor.

Üç ekip arkadaşıyla seyahat edecek olan ABD'li milyarder işadamı Jared Isaacman SpaceX ile dünya etrafında seyahata çıkacak.

Isaacman’ın ekip arkadaşları bir sağlık çalışanı, bir eğitimci ve bir veri analistinden oluşuyor.

Yolcular uzay seyahati ile başkalarına ilham vermeyi ve çocukların kanser ilacı için para toplamayı umuyor.

Inspiration4 olarak adlandırılan görev

Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaklaşık 150 km daha yüksek olan 575km yüksekliğe ulaşacak.

Dört yolcu daha sonra zamanlarını panoramik manzaralar sunan büyük kubbeli bir pencereden Dünya'ya bakarak geçirecek.

Cam kubbe, Dragon'un normalde bu uçuşta gerekli olmayan ISS ile kenetlenmek için kullandığı mekanizmanın yerine yerleştirildi.

Isaacman kimdir?

38 yaşındaki Jared Isaacman, kredi kartı işlemlerini gerçekleştiren Shift4 Payments'ın kurucusu.

Aynı zamanda, birden fazla uçakta binlerce saat geçiren bir havacılık tutkunu.

Yolcuların misyonu

Hayley Arceneaux, Memphis, Tennessee'deki St Jude Çocuk Araştırma Hastanesinde doktor asistanı.

29 yaşında olan Arceneaux, 10 yaşında bir hastanede kemik kanseri tedavisi gördü.

Isaacman, St Jude'un çalışması için 200 milyon dolar toplamak istiyor ve hastanedeki bir personelin bu seyahate katılması paranın toplanmasında etkili olacak.

51 yaşındaki Dr Sian Proctor, bir yerbilimci. 2009'da NASA astronotu olmaya çok yaklaşmış bir isim.

42 yaşındaki Chris Sembroski ise ABD Hava Kuvvetleri gazisi ve Lockheed Martin havacılık şirketinde mühendis olarak çalışıyor.

St Jude'a bir bağışta bulunmuş ve bu da onu mürettebatta dördüncü sıra için bir piyango çekilişine dahil etmişti.

Piyangoyu kazanamasa da kazanan arkadaşı ondan yerini almasını istemişti.