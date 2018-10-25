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Rusya'da nehir taştı, ağaçlar devrildi, köylere ulaşım kesildi

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve köylerde birçok ev tahliye edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 03:33





