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Rusya'da nehir taştı, ağaçlar devrildi, köylere ulaşım kesildi

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve köylerde birçok ev tahliye edildi.

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Rusyada nehir taştı, ağaçlar devrildi, köylere ulaşım kesildi

Rusya'nın güneyini sel ve fırtına vurdu. Yollar su altında kaldı, köprüler devrildi.

Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel ve fırtına sonucu Tuapse Nehri taştı.

Binlerce kişi tahliye edildi

Bölgede birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, ağaçlar devrildi, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Çok sayıda köye ulaşım neredeyse imkansız hale geldi.

Acil durum ilan edildi

Acil durum ilan edilirken, kriz masası oluşturuldu.

Yapılan açıklamada ölü, yaralı ve kayıp ihbarının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, sel, Fırtına
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