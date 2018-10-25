  • 25 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.717
    EURO 6.541
  • BIST 92692.17
    ALTIN 226.989
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da 5 katlı apartmanda yangın: 2 ölü

Almanya'da 5 katlı apartmanda yangın: 2 ölü

Almanya'nın Köln kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada 5 katlı apartmanda yangın: 2 ölü

Almanya'nın Südstadt bölgesinde 5 katta 19 kişinin yaşadığı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta başlayan yangın çatıya kadar binanın tamamını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin evin merdivenlerinin çökmesine yol açmasından dolayı müdahalede güçlük çekti.

Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı.

Yanan çatı çöktü

Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayda ölenlerin ve dumandan etkilenenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Bu arada yangın, apartmanın çatısının da çökmesine neden oldu.

Köln polisi ve itfaiyesi, binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER