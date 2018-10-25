Irak Meclisi'nde hükümet kurma çabaları gerginlikle geçti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin, yeni kabinede yer alacak adaylarla birlikte Meclise gitmesinin ardından tartışma yaşandı. Başta Türkmen Cephesi olmask üzere bazı gruplar oturumu terk etti. Bunun üzerine meclisteki oturuma yarım saat ara verildi.

Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti

Aradan sonra başta Adil Abdulmehdi olmak üzere 14 milletvekili yemin etti.

6 vekil, haklarındaki yolsuzluk iddialarının ardından gelen tepkiler üzerine yemin etme işlemini tamamlayamadı. Oturum 6 Kasım'a ertelendi.

Başbakan Abdulmehdi’nin parlamento onayına sunulan kabinesinde Dışişleri Bakanlığına Muhammed el-Hekim (Şii), Petrol Bakanlığına Samir Gazban (Şii) getirilirken, Maliye Bakanlığına Fuad Hüseyin (Kürt), Sağlık Bakanlığına Ala Alvani, Sanayi Bakanlığına Abdullah Cuburi, İmar ve İskan Bakanlığına Bengin Rengani (Kürt), Ticaret Bakanlığına Muhammed Haşim Abdulmecid, Ziraat Bakanlığına Salih Hüseyin el-Hasani, Spor ve Gençlik Bakanlığına Ahmet Riyad Ubeydi (Sünni), Çalışma ve Sosyal Bakanlığına da Basim Rubayi, Su Kaynakları Bakanlığına Camil el-Adili, Ulaştırma Bakanlığına Abdullah Luaybi, Elektrik Bakanlığına Luay el-Hatip ve İletişim Bakanlığına Naim Rubayi getirildi.

Abdulmehdi, parlamentoda yaptığı açıklamada, başbakan yardımcılığı görevini lağvettiklerini ifade etti.

22 bakandan 14'ü parlamentonun onayından geçti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından 14'ü dün parlamentonun onayından geçmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA