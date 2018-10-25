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Fas'ta 130 doktor toplu istifa etti

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 130 doktor, ülkedeki sağlık sektörü şartlarını protesto için toplu istifa etti.

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Fasta 130 doktor toplu istifa etti

Fas'ta Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikasından yapılan yazılı açıklamada doktorlar, sağlık sektörünün durumunun, uluslararası bilimsel koşulları sağlamadığını iddia etti.

Sağlık sektörünün şartlarını "felaket" olarak nitelendiren doktorlar, "Sektörün şartları, vatandaşların beklentileri ile anayasayla güvence altına alınan tedavi olma hakkını karşılamıyor." dedi.

Sendika uzun süredir, sağlık sektörünün çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşların artırılması için grev eylemleri düzenliyor.

Devlet hastanelerinin tamamında grev yapılacak

Sendikadan dün yapılan açıklamada, cuma günü acil servisler hariç devlet hastanelerinin tamamında grev yapılacağını duyurmuştu.

Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali daha önce kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2025 sağlık planıyla ilgili bilgi vermişti.

Söz konusu plan, yeni doktor istihdamı yapılarak sektördeki insan kaynakları eksikliğinin giderilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Fas, Doktor, toplu istifa
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