Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 milletvekili katıldı.

Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı.

Milletvekillerinin 41'i ise "çekimser" kaldı.

Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümetin istifasını dün sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

Putin, Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önermişti.

Mişustin kimdir?

Moskova’da 1966 yılında doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi Stankin’den 1989’da mezun oldu. Devlet görevine ilk olarak 1998’de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

[Mihail Mişustin (solda) Eski Başbakan Dmitriy Medvedev ile birlikte | Fotoğraf: Reuters]

Rus siyaset çevrelerinde teknokrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde federal bütçenin vergi gelirleri yaklaşık 3 katına çıkmıştı.

Mişustin’in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi "hokey tutkunu" olması. Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor.

Kaynak: AA