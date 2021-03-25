Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde "Ка-32" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait Ка-32 tipi helikopter, Kaliningrad bölgesindeki eğitim uçuşu esnasında Baltık Denizi'nin Kuron koyu sularına düştü.
Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 kişilik mürettebattan 1'i yaşamını yitirdi.
Kazaya teknik arızanın ve pilot hatasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: Rusya
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