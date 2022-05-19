Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’da dolar ve euro hariç döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlara dolar ve avro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.
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