Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin 49 eyaletinde COVID-19 vakaları artış gösterdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin neredeyse tüm eyaletlerinde Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiği belirtildi.
ABD'de Axios haber sitesine göre, Maine dışında ülkedeki 49 eyalette son iki haftada COVID-19 vakalarında artış görüldü.
Ülkenin kuzeydoğusundaki büyük şehirlerde vaka ve hastaneye yatışların son iki haftaya kıyasla yüzde 50'den fazla arttığına dikkat çekilirken, iki hafta önce ortalama 62 bin olan günlük vakaların bu hafta 96 bine çıktığı vurgulandı.
Maine vaka sayısının azalma gösterdiği tek yer
Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts eyaletleri vaka artışında önde giderken, bunları Hawaii, Michigan, New Jersey ve Delaware’in izlediği kaydedildi.
Maine eyaletinin ise ülkede son iki haftada vaka sayısının azalma gösterdiği tek yer olduğu belirtilfi.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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