Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları "Ukrayna"yı görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefonda görüştü.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna konusunda ABD’li mevkidaşı ile görüştü Mark Milley ile telefonda görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Milley'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durum dahil güncel konuların müzakere edildiği duyuruldu.
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