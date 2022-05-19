Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevziler, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındı."
Açıklamada ayrıca, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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