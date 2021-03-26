Russian Today'de yer alan habere göre, Rusya'da elektronik iletişimden sorumlu devlet kurumu Roskomnadzor, sosyal medya hesabı kullanabilmek için pasaport bilgilerini beyan etme seçeneği getirecek bir yasa üzerinde çalışmaya başladı.

Henüz resmileşmeyen planlara göre, internet sitelerinin yeni kullanıcıları kaydederken pasaport bilgilerini, telefon numaralarını, sokak adreslerini ve e-posta adreslerini alması zorunlu olacak.

Veriler doğrudan bir kayıt sayfası veya Roskomnadzor tarafından geliştirilen standart bir 'birleşik bilgi sistemi' portalı aracılığıyla toplanacak.

Şirketler bu şartlara uymazlarsa, 100 bin rubleye kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek, ancak mevcut kullanıcılar ve hesaplar kurallardan muaf tutulacak.

Karar, ülkedeki sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce sosyal medya sitelerinin kabul edilemez içerikleri yaydığı konusunda uyarıda bulunmuş, bu içerikleri yayanlara karşı sert eylemlerde bulunma çağrısı yapmıştı.