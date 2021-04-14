Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya'da baba ve oğlu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir mağazanın çıkışında bekleyen baba ve oğlu, üzerlerine doğru gelen araçla duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Aracın geldiğini gören babanın oğlunu da alarak kenara çekilme anı kameraya yansıdı.
Rusya'nın St.Petersburg kentinde yol kenarına park edilen bir otomobil geri geri giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine doğru hızla hareket etti.
Otomobilin üzerlerine geldiğini fark eden baba, oğlunu kucağına alarak kenara çekildi.
Otomobilin üzerilerine geldiğini fark eden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.
Etiketler: Rusya Trafik Kazası
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