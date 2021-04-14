Rusya'nın St.Petersburg kentinde yol kenarına park edilen bir otomobil geri geri giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine doğru hızla hareket etti.

Otomobilin üzerlerine geldiğini fark eden baba, oğlunu kucağına alarak kenara çekildi.

Otomobilin üzerilerine geldiğini fark eden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.