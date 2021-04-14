İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin çarşı ve sokakları ramazan ayı için süslendi.

Ramazan, Kudüslülere on bir ay boyunca yaşadıkları baskı ortamından biraz olsun uzaklaşma imkanı veriyor.

Ramazan ışıkları

Kudüs Eski Şehir’in sokakları kutsal ayın manevi atmosferiyle canlanıyor.

Kudüs'te ramazanın en önemli sembollerinden birisi de ramazan ışıkları.

Filistinliler ramazan ayı geldiğinde evlerinin balkonlarını ve Kudüs sokaklarını rengarenk ışıklarla süslüyor.

"Kudüs özgürleşmiş gibi hissediyoruz"

Kudüslüler ise ışıklandırma çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor.

Kudüslü Ammar Sadr, "İşgalcilerin tahrikleri ile uğraşmamıza rağmen, bu şehre; Kudüs'e, Filistin'e ve İslam'a aidiyetimizden ötürü bu ışıklandırmaları gönüllü olarak yapıyoruz. Bu bereketli ayda Kudüs'e ibadet etmek için gelenler sebebiyle Kudüs'ü özgürleşmiş gibi hissediyoruz" dedi.

"Ramazan ışıkları Filistinliler için tünelin sonundaki ışık"

İsrail Doğu Kudüs'teki işgalini her geçen gün arttırsa da ramazan ayı Filistinliler için birlik ve beraberliği bir sembolü anlamına geliyor.

Kudüslü Aktivist Samir Halil şunları söylüyor:

"Ramazan ayında ve ramazan ayı dışında işgalcilerin koyduğu tüm engellere katlanan Filistinliler, hala da tünelin sonundaki ışığı görmek için ısrar ediyorlar. Ramazan ışıkları ve süslemeleri işte bunu temsil ediyor."

Mescid-i Aksa'da günlük 10 bin kişi ibadet ediyor

Koronavirüs salgını sebebiyle Filistin dışından gelen Müslüman turistlerin sayısı azalırken, ramazan boyunca Filistinlilerin Mescidi Aksa'yı ve Kudüs eski şehri ziyaret etmeleri bekleniyor.

Mescidi Aksa'da her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ederken, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını açıkladı.