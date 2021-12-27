Akşam saatlerinde Metropolis isimli alışveriş merkezine giden bir kişi, mağazaları dolaşmaya başladı.

Bir mağazada şüpheli hareketler sergileyen kişi, güvenlik görevlileri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik odasına götürüldü.

Cebinden el bombası çıkardı

Polis tarafından üstü aranmak istenen kişi, cebindeki el bombasını çıkartarak polisi ve görevlileri tehdit etti. Güvenlik görevlileri ve polisler, el bombasını görünce panikleyerek odadan kaçtı.

Mağazadakiler çıkış kapısına koştu

Güvenlik odasından çıkan el bombalı kişiyi görenler, AVM’yi terk etmek için çıkış kapısına koştu.

AVM'de büyük bir panik oluşturan el bombalı kişi, panik havasını fırsat bilerek AVM'den kaçtı.

AVM'yi komple boşaltan Moskova polisi, içeride geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri ise terör saldırısı şüphesi üzerine AVM'de arama yaptı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bombalı saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğünü açıkladı.