Rusya'da AVM'de bombalı saldırgan paniği
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'de hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, polisin üst araması yaptığı sırada cebinden çıkardığı el bombası ile paniğe neden oldu. AVM'den kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Akşam saatlerinde Metropolis isimli alışveriş merkezine giden bir kişi, mağazaları dolaşmaya başladı.
Bir mağazada şüpheli hareketler sergileyen kişi, güvenlik görevlileri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik odasına götürüldü.
Cebinden el bombası çıkardı
Polis tarafından üstü aranmak istenen kişi, cebindeki el bombasını çıkartarak polisi ve görevlileri tehdit etti. Güvenlik görevlileri ve polisler, el bombasını görünce panikleyerek odadan kaçtı.
Mağazadakiler çıkış kapısına koştu
Güvenlik odasından çıkan el bombalı kişiyi görenler, AVM’yi terk etmek için çıkış kapısına koştu.
AVM'de büyük bir panik oluşturan el bombalı kişi, panik havasını fırsat bilerek AVM'den kaçtı.
AVM'yi komple boşaltan Moskova polisi, içeride geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri ise terör saldırısı şüphesi üzerine AVM'de arama yaptı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, bombalı saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğünü açıkladı.