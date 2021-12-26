Shenzhou-13 uzay gemisi ile 16 Ekim’de Çin'in uzay istasyonuna gönderilen 3 taykonot uzay yürüyüşüne çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, taykonotların panoramik kameranın kaldırılması ve mal taşımacılığının test edilmesi gibi bir dizi operasyon gerçekleştireceklerini açıkladı.

Taykonotların uzay istasyonunun istikrarlı çalışması için daha fazla araç dışı operasyon yapacağı bilgisi paylaşıldı.

İlk yürüyüş 7 Kasım'da yapılmıştı

Shenzhou-13 ekibi, 7 Kasım’da ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

3 mürettebatı taşıyan Shenzhou-13 mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye 16 Ekim’de kenetlenmişti.

Taykonotlar 6 ay sürecek en uzun insanlı uzay görevinin ardından dönüş kapsülünü kullanarak Çin'in kuzeyinde İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng’e iniş yapacak.