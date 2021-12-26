Bulgaristan'da şehit edilen Türkler anıldı
Bulgaristan'da 1989 yılında yıkılan eski komünist rejiminin ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı giriştiği asimilasyon kampanyasında şehit düşenler törenle anıldı.
Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında Türklere uygulanan asimilasyon politikasına karşı mücadele ettiler, iktidara bağlı güvenlik güçleri tarafından şehit edildiler.
Bulgaristan'da eski komünist rejimin ülkedeki Türklere karşı uyguladığı asimilasyonda şehit düşenler törenle anıldı.
Kırcaali’ye bağlı Yoğurtçular köyünde düzenlenen anma etkinliğine Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve çok sayıda kişi katıldı.
Türkan bebek için dualar okundu
26 Aralık 1984’te öldürülen, Türklerin asimilasyon politikasına karşı direnişinin sembolü 17 aylık Türkan bebek anısına yaptırılan anıt çeşmeye çiçekler bırakıldı, dualar okundu.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, katledilen Türkan bebek ve bütün demokrasi şehitleri için anma mesajı yayımladı.
Vatandaşlar, gün boyunca gruplar halinde anıtı ziyaret ederek şehitleri andı.
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