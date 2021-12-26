Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Malezya'da 17 Aralık'tan itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası birçok bölgede sel yaşandı.

Yetkililer, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı, kayıp 5 kişinin ise arandığı bilgisini verdi. Çoğu Pahang eyaletinden olmak üzere, yaklaşık 33 bin kişi tahliye edildi.

Hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirilmişti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.