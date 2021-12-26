Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak büyük bir hasar oluştu.

Görgü tanıklarından birinin açıklamasına göre, itfaiye ekipleri yangının başlamasından 2 saat sonra bölgeye ulaştı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.