Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 19:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nijerya'da AVM yangını büyük hasara yol açtı
Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak büyük bir hasar oluştu.
Görgü tanıklarından birinin açıklamasına göre, itfaiye ekipleri yangının başlamasından 2 saat sonra bölgeye ulaştı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.
Etiketler: Alışveriş Merkezi İtfaiye Nijerya Yangın
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