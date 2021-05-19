Tasarının ilk onayı, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının (FBK) "terörist ve aşırılık yanlısı örgütler" listesine dahil edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılacağı haziran ayındaki duruşma öncesinde geldi.

Tasarının aynı zamanda, eylül ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerinde geçerlilik kazanması bekleniyor.

Bu adımın, yalnızca Navalny'nin siyasi ağının üst düzey üyelerini ve aktivistleri değil, onun çalışmalarını bağışlarıyla destekleyen on binlerce kişiyi de etkileyebileceği ifade ediliyor.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadınca onaylanmadan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmadan önce Duma'da 2 kez daha kabul edilmesi gerekiyor.