Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in saldırılarında bir gazeteci hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Ebu Hüseyin adlı yerel radyoda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve üç roket attı. Saldırıda “Kudüs'ün Sesi” adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.
221 kişi hayatını kaybetti
Ebu Hüseyin adlı gazetecinin ölmesiyle Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.
Bir ev daha bombalandı
Savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir evi bombaladı, saldırının etkisiyle çevre bölgelerdeki yerleşimlerde büyük hasar meydana geldi.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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