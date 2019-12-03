Dünya

Rusya’da alkollü grup polis aracını devirdi

03 Aralık 2019 Salı 22:50 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 22:57

Rusya’nın Çita şehrinde, alkollü oldukları belirlenen 11 kişilik grup bir kafede olay çıkardı. Şikayet üzerine kafeye gelen polisle de kavga eden grup, kafenin önündeki polis aracını devirdi. O anlar, kameraya yansıdı.