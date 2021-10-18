Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6'ncı sınıf öğrencisi okula soktuğu silahla 2 kez ateş etti.

Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi.

Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.