Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Küba'da denizdeki hortum böyle görüntülendi
Küba'nın Cienfuegos şehri açıklarında oluşan hortum, amatör kameralarca kaydedildi.
Cienfuegos Meteoroloji Merkezi, hortumun yerel saatle 16.50 - 17.00 saatleri arasında görüldüğünü açıkladı.
Hortum dolayısıyla herhangi bir zarar bildirilmedi.
Su kütleleri üzerinde görülen bu tür hortumlar, karaya ulaşmıyor.
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