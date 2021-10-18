Cienfuegos Meteoroloji Merkezi, hortumun yerel saatle 16.50 - 17.00 saatleri arasında görüldüğünü açıkladı.

Hortum dolayısıyla herhangi bir zarar bildirilmedi.

Su kütleleri üzerinde görülen bu tür hortumlar, karaya ulaşmıyor.