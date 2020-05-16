Rusya'da dün 10 binin üzerine çıkan günlük koronavirüs vaka sayısı bugün 9 bin 200'e düştü.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 272 bin 43'e ulaştı.

Ölü sayısı ise son 24 saatte 119 artarak, 2 bin 537 oldu.

Rusya, ABD'den sonra en fazla vaka görülen ülke konumuna ulaştı.