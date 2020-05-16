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Rusya'da 24 saatte 9 bin 200 yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 9 bin 200 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Rusya'da dün 10 binin üzerine çıkan günlük koronavirüs vaka sayısı bugün 9 bin 200'e düştü.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 272 bin 43'e ulaştı.
Ölü sayısı ise son 24 saatte 119 artarak, 2 bin 537 oldu.
Rusya, ABD'den sonra en fazla vaka görülen ülke konumuna ulaştı.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:57
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