Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 308 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 759 bin 729 kişi de iyileşti.

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879’a çıktı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 484 bin 285 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 88 bin 507 kişi öldü.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya 274 bin 367, Rusya 262 bin 843, İngiltere 236 bin 711, İtalya 223 bin 885, Brezilya 212 bin 198, Fransa 178 bin 870 ve Almanya 175 bin 223 oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı.