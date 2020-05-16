Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, salgına yakalananların sayısının bin 35'e yükseldiğini kaydetti.

İyileşen kişi sayısının 802 ve ölü sayısının ise 45 olduğu ifade edildi.

Ülkede 5 gündür yeni vaka ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği açıklanmıştı.