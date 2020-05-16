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Tunus'ta 5 gün aradan sonra yeni vakalar görülmeye başlandı
[Fotoğraf: AFP]
Tunus'ta 5 gün aradan sonra 3 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldüğü açıklandı.
Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, salgına yakalananların sayısının bin 35'e yükseldiğini kaydetti.
İyileşen kişi sayısının 802 ve ölü sayısının ise 45 olduğu ifade edildi.
Ülkede 5 gündür yeni vaka ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği açıklanmıştı.
Etiketler: Tunus vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:41
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