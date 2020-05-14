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Tunus koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Tunus hükümeti, yarından itibaren koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarını hafifletmeye başlayacaklarını açıkladı.
Başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi düzenlediği basın toplantısında, "Yarından itibaren büyük ticari merkezlerin, özel hastanelerin, haftalık pazarların ve hayvan pazarlarının açılmasına izin veriyoruz." dedi.
Yaşı 65'in üstünde ve 15'in altında olan vatandaşların da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Ceribi, ülkedek i sağlık durumu konusunda kaydedilen olumlu sonuçların ardından bu kararları aldıklarını ifade etti.
Tunus'ta ilk COVID-19 vakası 2 Mart'ta tespit edilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını TunusSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:52
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