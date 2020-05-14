Başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi düzenlediği basın toplantısında, "Yarından itibaren büyük ticari merkezlerin, özel hastanelerin, haftalık pazarların ve hayvan pazarlarının açılmasına izin veriyoruz." dedi.

Yaşı 65'in üstünde ve 15'in altında olan vatandaşların da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Ceribi, ülkedek i sağlık durumu konusunda kaydedilen olumlu sonuçların ardından bu kararları aldıklarını ifade etti.

Tunus'ta ilk COVID-19 vakası 2 Mart'ta tespit edilmişti.