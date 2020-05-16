COVID-19 salgınının "merkez üssü" haline gelen ABD'de salgının getirdiği zorluklarla mücadele edilmeye çalışılıyor.

Koronavirüsle mücadele ABD Kongresi’ni de etkiledi. ABD Kongresi’ndeki oylama sonucu bundan böyle oturum ve oylamaların uzaktan yapılması kabul edildi.‬

ABD Kongresi’nde oturum ve oylamaların uzaktan yapılmasına karar verildi. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/4CfXycfwce — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2020

ABD Kongresi 231 yıllık tarihinde; 1793 sarı humma, 1918 İspanyol gribi, 1957 Asya gribi salgınlarında bile fiziksel olarak toplanmıştı.

Alınan bu kararla birlikte tarihte ilk kez Kongre oturumları ve oylamaları uzaktan yapacak.

Destek paketi kabul edildi

Temsilciler Meclisi 3 trilyon dolarlık destek paketini kabul etti. Senato’da da kabul edilirse paket Trump'ın onayına gidecek. Cumhuriyetçiler ve Trump paketi desteklemiyor.