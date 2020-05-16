Haber Giriş: Kaynak: AA
Çekya'da COVID-19 tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri
[Fotoğraf: AA]
Çekya'nın Ostrava kentinde, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi.
Çekyalılar, Mirai müzik grubunun sahne aldığı konsere arabalarından eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Önlem olarak araçlarını terk etmeyen dinleyiciler, gruba korna, sinyal ve farları ile destek verdi.
Etiketler: çekya koronavirüs açık hava konseriSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:43
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