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Hindistan'da ezan okuma yasağı mahkemeden döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ezan okuma yasağının iptaline hükmetti.
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Uttar Pradeş eyaletinin Allahabad kentinde ezan okunmasının COVID-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği gerekçesiyle kararı bozdu.
Yüksek Mahkeme, ezanın İslam'ın bir parçası olmasından hareketle yasağı kaldırırken ezanın hoparlörsüz okunmasına karar verdi.
Allahabad Yüksek Mahkemesine ezan okunması yasağının kaldırılması yönünde çok sayıda başvuru yapılmıştı.
Bölgedeki Müslümanlar kararı memnuniyetle karşılarken, bazıları hoparlör kullanılması için mahkemeye başvuracaklarını belirtiyor.
Etiketler: Yüksek Mahkeme hindistan ezan okuma yasağıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:52
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