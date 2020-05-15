Alınan tüm tedbirlere rağmen daha önce COVID-19 testi pozitif çıkan 5 askerin tedavi olup gemiye döndükten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı.

Donanma sözcülerinden Binbaşı Myers Vasquez, "Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar izolasyona alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı" dedi.

Vaka sayısı 1000'i aşmıştı

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise enfekte askerlerin hızlı bir şekilde tespit edilip gemiden alınmasının önemli olduğunu belirtti. Hoffman, "Gemiyi tekrar göreve çıkarmak için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

Roosevelt uçak gemisi, COVID-19 vakalarının artması üzerine martta Guam Adası'nda demirlemiş ve karantinaya alınmıştı.

En son 4 bin 900 askerin görevli olduğu gemide vaka sayısı 1000'i aşmış ve gemi tamamen tahliye edilmişti.