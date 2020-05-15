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ABD'de F-22 savaş uçağı düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü. Uçağın düşme nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü açıklandı.
Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.
ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.
Etiketler: f22 savaş uçağı ABD ordusu abd hava kuvvetleriSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 23:08
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