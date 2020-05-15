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Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 600 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti.
"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 600 bin 243'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 472 bin 312 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- İspanya 274 bin 367,
- Rusya 262 bin 843,
- İngiltere 236 bin 711,
- İtalya 223 bin 885,
- Brezilya 212 bin 198,
- Fransa 178 bin 870,
- Almanya 175 bin 223.
Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 146 bin 457 olarak açıklandı.
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