Haber Giriş: Kaynak: AA
Ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen lastik bottaki 15'i Afganistan, 8'i Orta Afrika, 3'ü Somali uyruklu, toplam 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan 2'si çocuk, 5'i kadın düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Etiketler: Yunanistan türkiye koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:06
Sıradaki Haber
Brezilya’da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz