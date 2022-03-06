Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna'ya ait askeri üssü vurduk
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya, Ukrayna'ya ait Starokostantiniv askeri hava üssünü uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ediyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken Rusya, Ukrayna'nın Starokostantiniv askeri üssünün vurulduğunu açıkladı.
Saldırının, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla yapıldığı duyuruldu.
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