Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken Rusya, Ukrayna'nın Starokostantiniv askeri üssünün vurulduğunu açıkladı.

Saldırının, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla yapıldığı duyuruldu.

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