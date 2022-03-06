Meksika'nın Queretaro şehrindeki La Corregidora stadyumunda oynanan müsabakanın 63'üncü dakikasında, rakip taraftarlar arasında kavga çıktı.

Görevliler, izleyicilerin güvenliğini sağlamak için stadyumun kapılarını açarken taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Maçın iptalinden saatler sonra, sivil savunma biriminden yapılan açıklamaya göre, olaylarda 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Queretaro Valisi Marucio Kuri, olayın sonuçlarıyla ilgili, yasaların uygulanması konusunda talimat verdiğini ifade etti.