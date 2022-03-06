Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Meksika'daki maçta taraftarlar birbirine girdi: En az 22 yaralı
[Fotoğraf: AP]
Meksika'da Queretaro ile Atlas futbol takımlarının karşılaştığı maçta, taraftarların kavgaya tutuşması sonucu en az 22 kişi yaralandı.
Meksika'nın Queretaro şehrindeki La Corregidora stadyumunda oynanan müsabakanın 63'üncü dakikasında, rakip taraftarlar arasında kavga çıktı.
Görevliler, izleyicilerin güvenliğini sağlamak için stadyumun kapılarını açarken taraftarlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Maçın iptalinden saatler sonra, sivil savunma biriminden yapılan açıklamaya göre, olaylarda 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.
Queretaro Valisi Marucio Kuri, olayın sonuçlarıyla ilgili, yasaların uygulanması konusunda talimat verdiğini ifade etti.
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