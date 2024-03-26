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Dünya
AA 26.03.2024 16:39

Rusya: Ukrayna'nın istihbarat tesisleri ile yabancı savaşçıların bulunduğu yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna istihbaratına ait tesisler, karar alma merkezleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı yerleri vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın istihbarat tesisleri ile yabancı savaşçıların bulunduğu yerleri vurduk
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, “Son bir gün içerisinde denizden ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karar alma merkezleri, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tesisleri, askeri sanayi tesisleri, ayrıca Ukrayna nasyonalist oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı yerlere grup saldırısı gerçekleştirildi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hedeflenen tüm nesnelerin vurulmasıyla saldırının amacına ulaştığına dikkat çekildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından son bir günde 131 Ukrayna İHA’sı, 2 yer hedeflerini vurmak üzere dönüştürülmüş S-200 füzesi ile Vampire ve HIMARS sistemlerinden fırlatılan 15 roketin düşürüldüğü aktarılan açıklamada, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 577 uçak, 270 helikopter, 17 bin 142 İHA, 489 hava savunma füze sistemi, 15 bin 604 tank ve zırhlı araç, 1256 çok namlulu roketatar, 8 bin 531 obüs ve havan topu ile 20 bin 215 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

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