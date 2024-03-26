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Dünya
AA 26.03.2024 15:54

Uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas, Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi sebebiyle 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerin 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü aktarıldı.

Uçaklarla indirilen yardımların bir kısmının denize, bir kısmının işgal altındaki Filistin topraklarına, bir kısmının ise tehlikeli bölgelere düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun yardımlara ulaşmak isteyen Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkeler daha önce de uyarıldı

Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkelerin daha önce de uyarıldığı ancak durumun tekrarlandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze’de insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 560 oldu
İsrail'in Gazze’de insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 560 oldu

Açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası kınama ve karar tasarılarını hiç sayarak sınır kapılarını ve geçiş noktalarını kapalı tutması, sivilleri zorla aç bırakarak öldürmesi, haksız abluka, soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesi en güçlü şekilde kınandı.

ABD yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve zorla aç bırakma politikasından sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, tüm uluslararası kuruluşları üzerlerine düşen görevi yerine getirme ve tüm dünya ülkelerine "işgalcilerin" işlediği soykırım suçunu kınama ve durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.

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Uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti
Uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti
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